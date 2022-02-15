Анна Щербакова: «Огорчена ли, что не выступала в команднике? Вряд ли я довольна. Но сейчас старалась не воспринимать это близко к сердцу»

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о своем непопадании в состав на командный турнир Олимпиады в Пекине, где сборная России выиграла золото.

Сегодня Щербакова заняла второе место в короткой программе личных соревнований.

«Огорчена ли, что не выступала в команднике? Вряд ли я довольна. Но сейчас старалась не воспринимать это близко к сердцу, готовиться к личному турниру. Наверное, полностью осознаю чувства по этому поводу уже после Игр.

Ощущения от новостей? Не знаю. На мои тренировки это не влияет, это главное. Мы с Камилой общаемся, но я не буду ничего об этом говорить», – сказала фигуристка.

Валиева – лидер: расплакалась на льду! Щербакова – чисто (2-я), Трусова упала и вне топ-3. Драма в эстафете, серебро и скандал с факами в коньках. Пекин-2022 – Live