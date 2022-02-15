Анастасия Шаботова о возможном допинге у Валиевой: «Смешно даже думать. Девочки просто талантливые и много работают»

Украинская фигуристка высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой россиянки .

«Прочитала и забыла, до сих пор в это не особо верю. Девочки (из России) такие, ничего бы им не помогло, если бы они не обладали таким талантом. Смешно даже думать, они просто талантливые и много работают.

Сочувствовать олимпийским чемпионам странно. Я просто рада за них. И я рада, что мои друзья стали олимпийскими чемпионами, что я с ними знакома», — сказала Шаботова.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти