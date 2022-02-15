Риппон о допинг-деле Валиевой: «Всей команды ОКР не должно быть на Олимпиаде. Они эксплуатировали ребенка ради результатов и продолжают обманывать без последствий»

Бронзовый призер Пхенчхана-2018 в команде прокомментировал решение допустить российскую фигуристку до личного турнира на Олимпиаде-2022, несмотря на положительную допинг-пробу в декабре.

«Если они действительно беспокоятся о непоправимом ущербе (для Валиевой), то пусть назначат ей соответствующего консультанта, чтобы она смогла справиться с невероятно печальной ситуацией, в которой оказалась, и ОТПРАВЬТЕ ЕЕ ДОМОЙ. Непоправимый вред будет нанесен всем Олимпийским играм. Ее нельзя допускать до соревнований.

Все остальные спортсмены, участвующие в этом турнире, перекраивают весь свой олимпийский опыт, чтобы подстроиться под спортсменку, которая провалила тест. Всей команды не должно быть здесь. Они эксплуатировали ребенка ради результатов и продолжают обманывать без каких-либо последствий.

Тут нет справедливости. Вы можете быть убиты горем за эту 15-летнюю девочку и в то же время быть убиты горем из-за того, что всем остальным фигуристкам придется соревноваться, зная, что турнир не является чистым.

В бешенство приводит тот факт, что все, что делает Камилу потрясающей фигуристкой (вращения, плавность, гибкость), не появляется от допинга. Но ее команда не хотела играть по правилам.

Я так зол. Женский турнир на Играх – полная ерунда. Это не настоящие соревнования, скорее всего, даже церемонии награждения не будет. Столько олимпийского опыта украдено у чистых спортсменов, которые добрались сюда без помощи допинга. Какой позор», – написал Риппон.

«На шестой Олимпиаде подряд Россия украла момент у чистых спортсменов». Валиеву оставили в Пекине – и мир содрогнулся