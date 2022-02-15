Денис Освальд об отмене награждения фигуристов: «Мы должны разобраться с ситуацией по Валиевой и помочь другим командам получить заслуженные медали»

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд прокомментировал решение CAS допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022, несмотря на положительную допинг-пробу, сданную в декабре.

«Прежде всего, решение было принято . Это независимый орган, в создании которого участвовал . Решение суда является обязательным для всех. Мы должны просто исполнять это решение. Мы пока не получили документ, где были изложены все основания для такого решения. Если спортсмена отстраняют, его репутация пострадает безвозвратно. Видимо, это было основной причиной для решения.

Мы прекрасно понимаем, что испытывают те команды, которые завоевали серебро и бронзу. Присудить медали в такой неопределенной ситуации очень сложно. Слишком велика вероятность допустить ошибку, если мы вручим ту или иную медаль. Мы считаем более дальновидным пока не вручать медали.

Мы должны разобраться с ситуацией по поводу продолжения ее участия в соревнованиях, а также помочь другим командам получить заслуженные медали. Нужно сейчас подождать», – сказал Освальд.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы