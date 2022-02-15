Плющенко о допинг-скандале с Валиевой: «Тут не каждый взрослый справится, а уж подросток... Вопрос о повышении возрастного ценза уместен»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до личного турнира на Олимпиаде-2022.

«Если бы отстранили от личных соревнований, это было бы равносильно тому, что у человека отрезали руку или ногу. Олимпиада в Пекине потеряла бы рейтинг просмотров женского турнира и основную интригу. А 15-летняя девочка получила бы сильнейший психологический удар. У нее отняли бы мечту.

Сегодня Камила — главная звезда Олимпийских игр и, пожалуй, самая обсуждаемая девочка в мире. Что, безусловно, добавит ей популярности. Даже те, кто никогда не интересовался фигурным катанием, 15 и 17 февраля будут смотреть телевизор только ради нее. Не удивлюсь, если Netflix со временем захочет снять об этой истории фильм. Ведь девочка проходит не просто спортивный путь — а огонь, воду и олимпийские судебные трубы.

С ужасом думаю, какие испытания выпали за эти дни на долю Камилы. Тут не каждый взрослый спортсмен справится, а уж подросток... В такие моменты начинаешь понимать, что вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет уместен и очевиден. На взрослых стартах игра уже идет по-взрослому!

Если решение порадовало, то заявление об отмене церемоний награждения по итогам командника и турнира одиночниц, конечно, огорчило. Что ж, лишнее напоминание о том, что история не закончена. Эти качели будут тянуться еще не один месяц.

В любом случае, надо найти причину и понять, как запрещенный препарат попал в организм Камилы. У меня это не укладывается в голове. Я не верю, что наша фигуристка что-то принимала», – написал Плющенко.

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