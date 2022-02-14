Милонов об отмене награждения фигуристов: «Не знаю, сколько трансгендеров работают в МОК, но пидарасов там большинство. Бессовестные уроды»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы россиянки .

«Не знаю, сколько теперь трансгендеров работают в МОК, но пидарасов там большинство. Они просто хоронят своими собственными грязными лапами всю Олимпиаду.

Я искренне уверен, что это последняя в истории. И то, нынешние соревнования тяжело назвать Олимпиадой, это просто издевательство какое-то. Сколько мы еще будем танцевать под розовую звездно-полосатую дудку?

Заявление МОК о том, что они не будут проводить награждение – знак для всех нас, что русские спортсмены всегда будут подвергаться издевательству и провокациям. Это нельзя терпеть. Наших спортсменов держат за людей второго сорта. МОК – бессовестные уроды», – сказал Милонов.

«На шестой Олимпиаде подряд Россия украла момент у чистых спортсменов». Валиеву оставили на Олимпиаде – и мир содрогнулся

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти