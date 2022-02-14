Милонов об отмене награждения фигуристов: «Не знаю, сколько трансгендеров работают в МОК, но пидарасов там большинство. Бессовестные уроды»

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Виталий Милонов Камила Валиева контент Фигурное катание

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой.

«Не знаю, сколько теперь трансгендеров работают в МОК, но пидарасов там большинство. Они просто хоронят своими собственными грязными лапами всю Олимпиаду.

Я искренне уверен, что это последняя Олимпиада в истории. И то, нынешние соревнования тяжело назвать Олимпиадой, это просто издевательство какое-то. Сколько мы еще будем танцевать под розовую звездно-полосатую дудку?

Заявление МОК о том, что они не будут проводить награждение – знак для всех нас, что русские спортсмены всегда будут подвергаться издевательству и провокациям. Это нельзя терпеть. Наших спортсменов держат за людей второго сорта. МОК – бессовестные уроды», – сказал Милонов.

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Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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