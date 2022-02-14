Наталья Бестемьянова: «Для меня не шел разговор о том, что Синицина и Кацалапов боролись с французами за золото. Они боролись с Хаббелл и Донохью – и выиграли»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги танцевального турнира на в Пекине.

Золото выиграл французский дуэт – , россияне – завоевали серебро, у дуэта из США Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью – бронза.

«Сизерон и Пападакис сегодня катались гениально. Они не просто сделали то, что показывали нам еще осенью. Они так доработали свою программу, что она стала на каком-то невероятном уровне. Я забывала дышать, когда на них смотрела. Это было фантастическое выступление.

Вика с Никитой тоже выдали сегодня свой лучший прокат. Я никогда не видела их такими. И по чистоте, и по одухотворенности. Они тоже доработали свою программу. Но сегодня они вторые. Для меня не шел разговор о том, что они боролись с французами за золото. Для меня они боролись с Хаббелл и Донохью – и выиграли.

Хаббелл и Донохью тоже сделали свой лучший прокат в сезоне. И на удивление как-то они сумели работать с полутонами, чего раньше у них не было – они были очень нахрапистые и наглые. А сегодня это было музыкально и очень красиво, технически всегда этот дуэт был очень сильным. Вот то, чего им не хватало, они исправили. Неплохо очень катались Чок и Бейтс, но оказались слабее», – сказала Бестемьянова.