Глеб Смолкин: «Теперь у нас есть понимание, что готовить на чемпионат мира. Планов и амбиций много, но слишком далеко не загадываем»

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, оценил итоги соревнований на Олимпиаде в Пекине, где дуэт занял 14-е место.

«Мы довольны обеими программами. Показали то, на что были готовы на данный момент. Знаем, где можно прибавить, что можно улучшить, что сделать чуть сильнее, мощнее и увереннее.

Но теперь у нас есть понимание, что готовить на чемпионат мира, который состоится через месяц. Планов и амбиций много, но слишком далеко не загадываем. Бесполезно думать об Олимпиаде-2026 в Милане.

Мы в основном поддерживали фигуристов. Но все равно есть ощущение, что ты присутствуешь на празднике, который в ближайшие четыре года не повторится. И это вызывает особые ощущения», – отметил Смолкин.

🥈 Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов взяли серебро в танцах на льду, Степанова и Букин – 6-е, победили Пападакис и Сизерон