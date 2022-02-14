Дэвис и Смолкин показали худший результат сезона на Олимпиаде-2022 – на 20,08 балла ниже личного рекорда и на 27,88 меньше, чем на чемпионате России

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, заняли 14-е место на Олимпиаде в Пекине.

По сумме двух прокатов они набрали 179,82 балла. Это на 20,08 меньше их личного рекорда, установленного на Кубке Варшавы в ноябре, и на 27,88 меньше, чем их результат на чемпионате России в декабре (на национальных первенствах рекорды не засчитываются официально).

Результат, показанный на Олимпиаде, стал худшим для дуэта в этом сезоне. За произвольный танец фигуристы набрали 108,16 балла, что также является их наименьшей оценкой с начала сезона.

🥈 Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов взяли серебро в танцах на льду, Степанова и Букин – 6-е, победили Пападакис и Сизерон