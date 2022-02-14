Валиева провела беседу с духовником олимпийской сборной России Алексеевым

Духовник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев рассказал о беседе с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Cегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине. Алексеев общался со спортсменкой накануне.

«В отношении Камилы: мы хорошо пообщались, это был разговор не для публики, просто отеческий», – сказал священник.

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