Илья Авербух: «Абсолютно справедливое и мудрое решение CAS – дать спокойно всем выступить, а потом разбираться в сложившейся ситуации»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022.

«Ура! Камила Валиева будет выступать! Вот что значит аккумулировать позитивную энергию! Более 2000 писем было под моим постом о Камиле, и я благодарю каждого из вас за поддержку!

Удачи Камиле и, конечно, двум нашим очаровательным девочкам – и Саше Трусовой. Здорово, что самая сильная команда в мире, команда наших девочек, снова в сборе! Желаю всем удачи и показать свой максимум», – написал Авербух.

«Бесспорно, это потрясающая новость дня, здорово, что нас услышал, здорово, что отстояли нашу спортсменку. Я думаю, были подключены серьезные юридические силы, четко отработали, браво всей команде.

Я считаю, что это абсолютно справедливое и мудрое решение CAS – дать спокойно всем выступить, а потом разбираться в сложившейся ситуации, но не лишать возможности выступать, а потом говорить, что зря. Например, многих наших атлетов отстранили непонятно по какой причине от Игр в Корее.

Думаю, что это будут тяжелейшие дни для нее, но Камила сильная девушка, поэтому, думаю, что как негативные, так и позитивные эмоции придадут ей силы. Будем надеяться, что Камила возьмет себя в руки и откатает так, как может», – цитирует эксперта ТАСС.

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