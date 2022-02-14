Песков о деле Валиевой: «Работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), который позволил фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде.

«Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и WADA.

Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе», – сказал представитель Кремля.

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