Алексей Ягудин: «Чем меньше мы будем обсуждать расследование, которое еще будет, тем больше мы поможем Валиевой»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который позволил фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Пожалуй, лучшая новость сегодняшнего дня. Я безумно рад, что ее допустили. Ей необходимо обо всем забыть и просто показать свой уровень.

Что будет после Олимпиады, прямо сейчас не важно. Чем меньше мы будем обсуждать расследование, которое еще будет, тем больше мы поможем Камиле.

Давайте сосредоточимся на фигурном катании», – написал Ягудин в инстаграме.

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