Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) позволить фигуристке Камиле Валиевой выступить на Олимпиаде.

Ранее олимпийские комитеты Канады и США заявили, что разочарованы итогом разбирательств в CAS.

«Было понятно, что американский вой подымется. Они сейчас надуются, как мыльный пузырь, от злости от этого решения. А потом лопнут! Мы были к этому готовы. Так что, американские друзья, спасибо вам! И идите в жопу», – цитирует Губерниева «Чемпионат».

«Отвечу словами классика: «Нравится, не нравится – терпи моя красавица». Говорить тут больше нечего. Завтра Валиева выйдет выступать, и все они лопнут и обольют всех вокруг себя желчью и ядом. Так надуются и лопнут, что не собрать их больше будет, бедняг», – сказал Губерниев Sport24

Глава НОК Канады о деле Валиевой: «Ситуация крайне неприятна и печальна для спортсменов. Мы разочарованы этим результатом»

«Это новая глава в систематическом неуважении России к чистому спорту». Глава Олимпийского комитета США о решении по Валиевой