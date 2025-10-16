Роднина считает, что фигурное катание не сравнится с футболом по популярности.

«Футбол назвали самым популярным видом спорта у телезрителей в России? На мой взгляд, футбол — самый популярный вид спорта в России. Он более доступный и не такой дорогой, как фигурное катание.

Вряд ли фигурное катание сможет приблизиться к футболу по популярности. Популярность не зависит от результатов. Она зависит от интереса людей и от того, какое количество людей занимаются. Футболом явно больше занимаются, чем фигурным катанием. Но в фигурном катании самая большая аудитория — телевизионная, а у футболистов есть еще и те люди, которые приходят на соревнования.

В футболе стадионов и команд намного больше. Даже на нашем телевидении футбола больше: показывают все европейские игры, чемпионаты мира», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.