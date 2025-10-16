23

Ирина Роднина: «Футбол — самый популярный вид спорта в России. Он более доступный и не такой дорогой, как фигурное катание»

Роднина считает, что фигурное катание не сравнится с футболом по популярности.

«Футбол назвали самым популярным видом спорта у телезрителей в России? На мой взгляд, футбол — самый популярный вид спорта в России. Он более доступный и не такой дорогой, как фигурное катание.

Вряд ли фигурное катание сможет приблизиться к футболу по популярности. Популярность не зависит от результатов. Она зависит от интереса людей и от того, какое количество людей занимаются. Футболом явно больше занимаются, чем фигурным катанием. Но в фигурном катании самая большая аудитория — телевизионная, а у футболистов есть еще и те люди, которые приходят на соревнования.

В футболе стадионов и команд намного больше. Даже на нашем телевидении футбола больше: показывают все европейские игры, чемпионаты мира», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoпремьер-лига Россия
logoИрина Роднина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о Станковиче: «Вывести «Спартак» на новый уровень – это сделать его чемпионом, а 4-6-е места – это не то. Я занял 5-е место с «Ахматом», тогда какой это уровень?»
31сегодня, 12:05
«Врач использовал обычную дрель Makita – такую же, как для ремонта. Звуки были как на стройке». Сломавший ногу форвард «Амкала» об операции
40сегодня, 11:40
Роднина о норвежском паспорте Хайкина: «И что? Вы же ничего не говорите про айтишников. Надо быть объективными к спортсменам. Как мы можем осуждать?»
3513 октября, 10:55
Главные новости
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Лазарев, Ленков, Колесников, Лукин, Андреянов, Алексахин покажут произвольные программы
445сегодня, 06:16Live
⚡ Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка победила, Смагина – 2-я. Федотова – 3-я
608сегодня, 12:22
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Планируем следующим летом объект сдать»
22сегодня, 11:50
Миронова о падении Устенко в финале Гран-при России: «Я разнесла номер в тот вечер — мне было настолько обидно!»
4сегодня, 11:13
Миронов и Устенко о том, почему не поехали к Шпильбанду: «Финансово у Чарли Уайта чуть дешевле»
3сегодня, 10:41
Школу Алины Загитовой планируют сдать к декабрю 2026 года
3сегодня, 08:21
Миронова о сборе в США: «Прилетели туда с полным ощущением неизвестности. Это всегда волнительно — чужая страна, новый штаб»
5сегодня, 09:54
Школу Алины Загитовой переименовали после заключения контракта на строительство
12сегодня, 08:26
Цена контракта на строительство школы Загитовой составила 1,253 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана
83сегодня, 08:53
Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон
32сегодня, 06:17
Ко всем новостям
Последние новости
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
1вчера, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08