София Дзепка: «Мне было важно попробовать зайти на два ультра-си в программе. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы выехать второй тулуп»

София Дзепка оценила свое выступление на этапе Гран-при России среди юниоров.

Дзепка одержала победу на этапе в Москве, набрав 213,26 балла. В произвольной программе она прыгнула один четверной тулуп, а со второго упала.

«Прокат показал, над чем нужно еще работать. По представлению программы мне показалось, что сейчас я проехала неплохо, достойно, с учетом технической ошибки.

Не было мыслей не пойти на второй четверной тулуп. Мне просто важно было попробовать зайти на два ультра-си в программе. На мой взгляд, мне чуть-чуть не хватило для того, чтобы выехать его.

Удобнее ли, что между четверными тулупами тройной сальхов? Нет, мне так не очень удобно, но так рисунок программы выглядит более разнообразно, чем если я буду подряд делать два четверных», – сказала фигуристка.