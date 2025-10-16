  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • София Дзепка: «Мне было важно попробовать зайти на два ультра-си в программе. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы выехать второй тулуп»
5

София Дзепка: «Мне было важно попробовать зайти на два ультра-си в программе. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы выехать второй тулуп»

София Дзепка оценила свое выступление на этапе Гран-при России среди юниоров.

Дзепка одержала победу на этапе в Москве, набрав 213,26 балла. В произвольной программе она прыгнула один четверной тулуп, а со второго упала.

«Прокат показал, над чем нужно еще работать. По представлению программы мне показалось, что сейчас я проехала неплохо, достойно, с учетом технической ошибки. 

Не было мыслей не пойти на второй четверной тулуп. Мне просто важно было попробовать зайти на два ультра-си в программе. На мой взгляд, мне чуть-чуть не хватило для того, чтобы выехать его.

Удобнее ли, что между четверными тулупами тройной сальхов? Нет, мне так не очень удобно, но так рисунок программы выглядит более разнообразно, чем если я буду подряд делать два четверных», – сказала фигуристка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
logoСерия Гран-при России
ТАСС
logoсборная России
София Дзепка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
⚡ Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Лазарев победил, Ленков – 2-й, Малютин – 3-й
68519 минут назад
Софья Смагина: «Кроме четверного тулупа, у меня в арсенале есть еще сальхов. Работаю над тройным акселем»
342 минуты назад
«Скоро поделимся снимками». Косторная показала, как проходила фотосессия сына
5сегодня, 14:25Видео
⚡ Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка победила, Смагина – 2-я. Федотова – 3-я
626сегодня, 12:22
Ирина Роднина: «Футбол — самый популярный вид спорта в России. Он более доступный и не такой дорогой, как фигурное катание»
38сегодня, 12:20
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Планируем следующим летом объект сдать»
24сегодня, 11:50
Миронова о падении Устенко в финале Гран-при России: «Я разнесла номер в тот вечер — мне было настолько обидно!»
8сегодня, 11:13
Миронов и Устенко о том, почему не поехали к Шпильбанду: «Финансово у Чарли Уайта чуть дешевле»
4сегодня, 10:41
Школу Алины Загитовой планируют сдать к декабрю 2026 года
3сегодня, 08:21
Миронова о сборе в США: «Прилетели туда с полным ощущением неизвестности. Это всегда волнительно — чужая страна, новый штаб»
5сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
1вчера, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08