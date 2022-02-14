Бестемьянова о решении CAS по Валиевой: «Если большое количество людей посылает энергию в космос, к богу, то это работает»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой.

Ранее CAS позволил российской фигуристке продолжить участие в Олимпиаде. 15 февраля она выступит с короткой программой.

«Я верила в то, что все закончится хорошо. Если большое количество людей посылает энергию в космос, к богу, то это работает. Поэтому я не допускала никаких других мыслей, кроме того, что решение будет в пользу Камилы.

Очень надеюсь на то, что она сможет собраться и откатать как следует, тем более, что было принято положительное решение. Конечно, ей будет помогать тренерский штаб, вся сборная, и все мы, хоть и издалека. Мы будем посылать позитивную энергию не только из России, но и из всего мира, потому что Камилу обожают везде», – цитирует Бестемьянову Metaratings.

«Повлияют ли на Камилу эти несколько дней под прессом? Не знаю. Я надеюсь на то, что она очень крепкий спортсмен. Дело в том, что ей всего 15 лет, и надеюсь, что она в силу своей юности не воспримет это так серьезно, как мог бы воспринять человек более взрослый. Верю, что ее это только закалит. В любом случае то, что сейчас происходило, для нее способствует популярности.

Если раньше о ней знал весь мир фигурного катания, то сейчас каждый человек на планете, который хоть чуть-чуть интересуется спортом, знает, кто такая Камила Валиева. Плохая реклама – тоже реклама, будем так к этому относиться, хотя отвратительно то, что происходило с нашей замечательной девочкой», – сказала Бестемьянова «Газете.Ru».

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти