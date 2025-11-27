  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мама Костылевой: «Нугуманова проводила работу по давлению на психику Лены. Приходя с ее тренировок, дочь была в неадекватном состоянии»
227

Мама Костылевой: «Нугуманова проводила работу по давлению на психику Лены. Приходя с ее тренировок, дочь была в неадекватном состоянии»

Мать фигуристки Костылевой отрегировала на слова Нугумановой.

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, заявила, что тренер Елизавета Нугуманова давила на психику спортсменки.

Ранее тренер академии «Ангелы Плющенко» Елизавета Нугуманова заявила: «Я видела, как мама неоднократно унижает Лену. Она била ее на моих глазах, я сразу шла к администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка»

«По Нугумановой. Яна Александровна платит ей зарплату. Нугуманова в апреле этого года стала выходить с Леной на беседы на улицу. Без меня. Проводила работу по моральному давлению на психику маленькой спортсменки, что я давлю на Лену, ограничивая ее свободу, не разрешаю работать плохо и халтурить. Так как смотрела их тренировки и, спускаясь в раздевалку, делала Лене замечания и просила Нугуманову обратить внимание на косяки Лены.

Именно Нугуманова была связующим звеном между Рудковской и Леной при подталкивании Лены позвонить по телефону представителю по правам ребенка при президенте России. Именно приходя с тренировок Нугумановой, Лена была в неадекватном состоянии. Я, спускаясь из кафе, а это четыре минуты в раздевалку, заставала Лену орущую, плачущую и неадекватную. Видео имеется.

Это видео я пересылала Яне Александровне, чтобы она посодействовала безобразному поведению Лены на тренировках Нугумановой. Лена не считала ее за тренера, когда не хотела работать дальше, устраивала истерики на льду. Мало того, Нугуманова перетянула Лене пах. И с этого началась травма седалищного бугра, а потом и левого сустава в конце апреля — начале мая. Так что делайте выводы, господа», – написала Ирина Костылева

Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно

Я побывала в гостях у Костылевых. Вот детали о скандальной семье

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
женское катание
logoЕлизавета Нугуманова
Ирина Костылева
Елена Костылева
logoЯна Рудковская
logoсборная России
logoАкадемия Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Митрофанова о критике Ирины Костылевой в адрес тренеров: «Это безумные амбиции, которые переходят любые грани. Главное – результат, и неважно, каким путем»
26 ноября, 19:44
Екатерина Митрофанова: «У нас полный контакт с Леной Костылевой. И ноль контакта с мамой»
26 ноября, 19:30
Методист «Ангелов Плющенко»: «Пока маме Ире не закрыли доступ в академию, был ежедневный ор и оскорбления Лены. Также она ее била»
26 ноября, 16:49
Главные новости
Мать Костылевой: «Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы. Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери»
44 минуты назад
Татьяна Мишина о ситуации с Костылевой: «Бить детей нельзя. Это все ужасно и должно разрешиться как можно быстрее»
сегодня, 07:58
Александр Гришин посмертно был удостоен премии «Голос спорта»
сегодня, 06:55
Tallinn Trophy. Смарт и Дик, Ташлерова и Ташлер, ван Ренсбург и Штеффан, Пэйт и Бай выступят с произвольными танцами
сегодня, 06:17
Ирина Роднина: «Способна ли Петросян стать масштабной личностью? Потенциал есть у каждого, а дальше идет вопрос реализации»
вчера, 21:17
Чемпионат России по прыжкам-2026 пройдет в Москве на «Навка Арене» 17-18 января
вчера, 18:24
Мама Костылевой о Плющенко: «Не думала, что он настолько дурак, что не хочет встать вровень с Тутберидзе при помощи моей Лены»
вчера, 16:45
Свищев о ситуации с Костылевой: «Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования»
вчера, 12:54
Мозалев об этапах Гран-при России: «Расстроен результатами и своими прокатами, но времени на долгое разочарование нет, впереди главный старт»
вчера, 11:21
Евгений Артющенко: «Танец Фурнье-Бодри и Сизерона выглядит как полноценное произведение искусства. Они растворены друг в друге и чувствуют каждое движение»
вчера, 07:42
Ко всем новостям
Последние новости
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
вчера, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36
«Эта новость – как луч солнца в темном царстве. Обидно за нейтральный статус, но ребятам желаем удачи». Ишмуратова о допуске фигуристов к ОИ-2026
28 ноября, 16:41
Крамаренко о допуске Петросян и Гуменника к Играм-2026: «Это очень важно для ребят. Олимпийские игры – вершина для спортсмена»
28 ноября, 16:35
Свищев о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «Надо быть готовыми к давлению, оно точно будет оказываться. Но нашим спортсменам не привыкать»
28 ноября, 10:04
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50