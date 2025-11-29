Tallinn Trophy. Лиско победила, Эверхардт – 2-я, Бонилло – 3-я, Петрыкина – 4-я, Эндрюс – 5-я
28 ноября фигуристки представили произвольные программы на турнире Tallinn Trophy. Победу одержала Оливия Лиско из Финляндии.
Таллин, Эстония
Женщины
Итоговое положение
1. Оливия Лиско (Финляндия) – 196,23
2. Сара Эверхардт (США) – 184,88
3. Алина Бонилло (США) – 183,59
4. Нина Петрыкина (Эстония) – 178,61
5. Старр Эндрюс (США) – 178,40
6. Кьяра Минигини (Италия) – 164,55
7. Йозефин Тальегард (Швеция) – 158,14
8. Кристина Лисовская (Эстония) – 154,70
9. Юлия Грабовски (Германия) – 151,16
10. Элена Агостинелли (Италия) – 148,62
11. Анна Элизабет Грекул (Германия) – 145,73...
14. Ливия Кайзер (Швейцария) – 137,38
Произвольная программа
1. Оливия Лиско (Финляндия) – 128,76
2. Алина Бонилло (США) – 122,49
3. Нина Петрыкина (Эстония) – 119,75
4. Сара Эверхардт (США) – 118,05
5. Старр Эндрюс (США) – 112,07
6. Кьяра Минигини (Италия) – 107,00
7. Йозефин Тальегард (Швеция) – 103,05
8. Юлия Грабовски (Германия) – 100,08
9. Кристина Лисовская (Эстония) – 99,32
10. Анна Элизабет Грекул (Германия) – 98,34
11. Элена Агостинелли (Италия) – 98,10...
14. Ливия Кайзер (Швейцария) – 86,58
После короткой программы
1. Оливия Лиско (Финляндия) – 67,47
2. Сара Эверхардт (США) – 66,83
3. Старр Эндрюс (США) – 66,33
4. Алина Бонилло (США) – 61,10
5. Нина Петрыкина (Эстония) – 58,86
6. Кьяра Минигини (Италия) – 57,55
7. Кристина Лисовская (Эстония) – 55,38
8. Йозефин Тальегард (Швеция) – 55,09
9. Юлия Грабовски (Германия) – 51,08
10. Ливия Кайзер (Швейцария) – 50,80
11. Элена Агостинелли (Италия) – 50,52...
15. Анна Элизабет Грекул (Германия) – 47,39