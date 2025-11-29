10

Tallinn Trophy. Лиско победила, Эверхардт – 2-я, Бонилло – 3-я, Петрыкина – 4-я, Эндрюс – 5-я

Финская фигуристка Оливия Лиско победила на турнире Tallinn Trophy.

28 ноября фигуристки представили произвольные программы на турнире Tallinn Trophy. Победу одержала Оливия Лиско из Финляндии.

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Женщины

Итоговое положение

1. Оливия Лиско (Финляндия) – 196,23

2. Сара Эверхардт (США) – 184,88

3. Алина Бонилло (США) – 183,59

4. Нина Петрыкина (Эстония) – 178,61

5. Старр Эндрюс (США) – 178,40

6. Кьяра Минигини (Италия) – 164,55

7. Йозефин Тальегард (Швеция) – 158,14

8. Кристина Лисовская (Эстония) – 154,70

9. Юлия Грабовски (Германия) – 151,16

10. Элена Агостинелли (Италия) – 148,62

11. Анна Элизабет Грекул (Германия) – 145,73...

14. Ливия Кайзер (Швейцария) – 137,38

Произвольная программа

1. Оливия Лиско (Финляндия) – 128,76

2. Алина Бонилло (США) – 122,49

3. Нина Петрыкина (Эстония) – 119,75

4. Сара Эверхардт (США) – 118,05

5. Старр Эндрюс (США) – 112,07

6. Кьяра Минигини (Италия) – 107,00

7. Йозефин Тальегард (Швеция) – 103,05

8. Юлия Грабовски (Германия) – 100,08

9. Кристина Лисовская (Эстония) – 99,32

10. Анна Элизабет Грекул (Германия) – 98,34

11. Элена Агостинелли (Италия) – 98,10...

14. Ливия Кайзер (Швейцария) – 86,58

После короткой программы

1. Оливия Лиско (Финляндия) – 67,47

2. Сара Эверхардт (США) – 66,83

3. Старр Эндрюс (США) – 66,33

4. Алина Бонилло (США) – 61,10

5. Нина Петрыкина (Эстония) – 58,86

6. Кьяра Минигини (Италия) – 57,55

7. Кристина Лисовская (Эстония) – 55,38

8. Йозефин Тальегард (Швеция) – 55,09

9. Юлия Грабовски (Германия) – 51,08

10. Ливия Кайзер (Швейцария) – 50,80

11. Элена Агостинелли (Италия) – 50,52...

15. Анна Элизабет Грекул (Германия) – 47,39

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Tallinn Trophy
logoISU Challenger
результаты
женское катание
Йозефин Тальегард
Никола Фомченкова
logoсборная Финляндии
logoАнгелина Кучвальская
Янна Юркинен
Старр Эндрюс
logoсборная Швеции
logoсборная США
Оливия Лиско
Ливия Кайзер
Кристина Лисовская (Шкулета-Громова)
Сара Эверхардт
logoсборная Латвии
logoсборная Швейцарии
logoНина Петрыкина
logoсборная Эстонии
Кьяра Минигини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Tallinn Trophy. Александр Селевко победил, Риццо – 2-й, Леванди – 3-й, Наумов – 4-й, Гартунг – 6-й
28 ноября, 22:14
⚡ Гран-при Финляндии. Кагияма победил, Сяо Хим Фа – 2-й, Гоголев – 3-й
22 ноября, 14:07
⚡ Гран-при Японии. Сакамото победила, Самоделкина – 2-я, Хендрикс – 3-я
8 ноября, 12:21
Главные новости
Мать Костылевой: «Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы. Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери»
43 минуты назад
Татьяна Мишина о ситуации с Костылевой: «Бить детей нельзя. Это все ужасно и должно разрешиться как можно быстрее»
сегодня, 07:58
Александр Гришин посмертно был удостоен премии «Голос спорта»
сегодня, 06:55
Tallinn Trophy. Смарт и Дик, Ташлерова и Ташлер, ван Ренсбург и Штеффан, Пэйт и Бай выступят с произвольными танцами
сегодня, 06:17
Ирина Роднина: «Способна ли Петросян стать масштабной личностью? Потенциал есть у каждого, а дальше идет вопрос реализации»
вчера, 21:17
Чемпионат России по прыжкам-2026 пройдет в Москве на «Навка Арене» 17-18 января
вчера, 18:24
Мама Костылевой о Плющенко: «Не думала, что он настолько дурак, что не хочет встать вровень с Тутберидзе при помощи моей Лены»
вчера, 16:45
Свищев о ситуации с Костылевой: «Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования»
вчера, 12:54
Мозалев об этапах Гран-при России: «Расстроен результатами и своими прокатами, но времени на долгое разочарование нет, впереди главный старт»
вчера, 11:21
Евгений Артющенко: «Танец Фурнье-Бодри и Сизерона выглядит как полноценное произведение искусства. Они растворены друг в друге и чувствуют каждое движение»
вчера, 07:42
Ко всем новостям
Последние новости
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
вчера, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36
«Эта новость – как луч солнца в темном царстве. Обидно за нейтральный статус, но ребятам желаем удачи». Ишмуратова о допуске фигуристов к ОИ-2026
28 ноября, 16:41
Крамаренко о допуске Петросян и Гуменника к Играм-2026: «Это очень важно для ребят. Олимпийские игры – вершина для спортсмена»
28 ноября, 16:35
Свищев о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «Надо быть готовыми к давлению, оно точно будет оказываться. Но нашим спортсменам не привыкать»
28 ноября, 10:04
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50