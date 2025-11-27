  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Загитова: «Шоу «Ассоль» очень сильно расфорсилось на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть»
176

Алина Загитова: «Шоу «Ассоль» очень сильно расфорсилось на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть»

Загитова: шоу «Ассоль» расфорсилось на весь мир, японские фанаты хотят приехать.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась об интересе к ее ледовым шоу на международном уровне.

– В этом году у тебя было огромное количество шоу. Расскажи, что нам ждать в следующем году?

– Сто процентов будет уже показ в Краснодаре – и там мы будем показывать шоу «Ассоль», которое очень сильно расфорсилось буквально на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть на это прекрасное мероприятие.

Также будем показывать вновь «Хранителей времени». Это инсайд, специально для вас. Еще раз будет повтор, так что приходите на наши шоу! – ответила Загитова в эфире трансляции «Блогемы».

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Блогема»
logoАлина Загитова
logoсборная России
женское катание
ледовые шоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шуба у нас как элемент аксессуара. Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях». Загитова об образе на премии «Блогема»
27 ноября, 06:35Фото
Алиса Двоеглазова: «Арсений Федотов на связи, очень поддерживает, мы все время на телефоне. Сказал, что будет за меня волноваться»
25 ноября, 08:59
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
Главные новости
Мать Костылевой: «Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы. Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери»
43 минуты назад
Татьяна Мишина о ситуации с Костылевой: «Бить детей нельзя. Это все ужасно и должно разрешиться как можно быстрее»
сегодня, 07:58
Александр Гришин посмертно был удостоен премии «Голос спорта»
сегодня, 06:55
Tallinn Trophy. Смарт и Дик, Ташлерова и Ташлер, ван Ренсбург и Штеффан, Пэйт и Бай выступят с произвольными танцами
сегодня, 06:17
Ирина Роднина: «Способна ли Петросян стать масштабной личностью? Потенциал есть у каждого, а дальше идет вопрос реализации»
вчера, 21:17
Чемпионат России по прыжкам-2026 пройдет в Москве на «Навка Арене» 17-18 января
вчера, 18:24
Мама Костылевой о Плющенко: «Не думала, что он настолько дурак, что не хочет встать вровень с Тутберидзе при помощи моей Лены»
вчера, 16:45
Свищев о ситуации с Костылевой: «Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования»
вчера, 12:54
Мозалев об этапах Гран-при России: «Расстроен результатами и своими прокатами, но времени на долгое разочарование нет, впереди главный старт»
вчера, 11:21
Евгений Артющенко: «Танец Фурнье-Бодри и Сизерона выглядит как полноценное произведение искусства. Они растворены друг в друге и чувствуют каждое движение»
вчера, 07:42
Ко всем новостям
Последние новости
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
вчера, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36
«Эта новость – как луч солнца в темном царстве. Обидно за нейтральный статус, но ребятам желаем удачи». Ишмуратова о допуске фигуристов к ОИ-2026
28 ноября, 16:41
Крамаренко о допуске Петросян и Гуменника к Играм-2026: «Это очень важно для ребят. Олимпийские игры – вершина для спортсмена»
28 ноября, 16:35
Свищев о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «Надо быть готовыми к давлению, оно точно будет оказываться. Но нашим спортсменам не привыкать»
28 ноября, 10:04
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50