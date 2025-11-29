24

Tallinn Trophy. Александр Селевко победил, Риццо – 2-й, Леванди – 3-й, Наумов – 4-й, Гартунг – 6-й

Александр Селевко победил на турнире Tallinn Trophy.

28 ноября фигуристы выступили с произвольными программами на турнире Tallinn Trophy. Победу одержал Александр Селевко из Эстонии.

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Мужчины

Итоговое положение

1. Александр Селевко (Эстония) – 237,67

2. Маттео Риццо (Италия) – 231,45

3. Арлет Леванди (Эстония) – 228,52

4. Максим Наумов (США) – 223,04

5. Кирилл Марсак (Украина) – 221,25

6. Генрих Гартунг (Германия) – 216,65

7. Кори Чирчелли (Италия) – 212,41

8. Лиам Капейкис (США) – 211,74

9. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 205,69

10. Георгий Рештенко (Чехия) – 191,36

11. Эн Вейлер (Швейцария) – 190,93

12. Никита Старостин (Германия) – 190,92

13. Макар Сунцев (Финляндия) – 188,05

14. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 185,59

Произвольная программа

1. Маттео Риццо (Италия) – 153,22

2. Александр Селевко (Эстония) – 152,93

3. Арлет Леванди (Эстония) – 151,07

4. Максим Наумов (США) – 148,51

5. Кори Чирчелли (Италия) – 147,57

6. Кирилл Марсак (Украина) – 145,96

7. Генрих Гартунг (Германия) – 141,57

8. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 137,73

9. Лиам Капейкис (США) – 135,86

10. Никита Старостин (Германия) – 129,85

11. Эн Вейлер (Швейцария) – 128,85

12. Макар Сунцев (Финляндия) – 122,83

13. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 121,22...

18. Георгий Рештенко (Чехия) – 117,33

Короткая программа

1. Александр Селевко (Эстония) – 84,74

2. Маттео Риццо (Италия) – 78,23

3. Арлет Леванди (Эстония) – 77,45

4. Лиам Капейкис (США) – 75,88

5. Кирилл Марсак (Украина) – 75,29

6. Генрих Гартунг (Германия) – 75,08

7. Максим Наумов (США) – 74,53

8. Георгий Рештенко (Чехия) – 74,03

9. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 67,96

10. Макар Сунцев (Финляндия) – 65,22

11. Кори Чирчелли (Италия) – 64,84

12. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 64,37...

16. Эн Вейлер (Швейцария) – 62,08...

18. Никита Старостин (Германия) – 61,07

Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
