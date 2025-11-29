Tallinn Trophy. Александр Селевко победил, Риццо – 2-й, Леванди – 3-й, Наумов – 4-й, Гартунг – 6-й
28 ноября фигуристы выступили с произвольными программами на турнире Tallinn Trophy. Победу одержал Александр Селевко из Эстонии.
Таллин, Эстония
Мужчины
Итоговое положение
1. Александр Селевко (Эстония) – 237,67
2. Маттео Риццо (Италия) – 231,45
3. Арлет Леванди (Эстония) – 228,52
4. Максим Наумов (США) – 223,04
5. Кирилл Марсак (Украина) – 221,25
6. Генрих Гартунг (Германия) – 216,65
7. Кори Чирчелли (Италия) – 212,41
8. Лиам Капейкис (США) – 211,74
9. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 205,69
10. Георгий Рештенко (Чехия) – 191,36
11. Эн Вейлер (Швейцария) – 190,93
12. Никита Старостин (Германия) – 190,92
13. Макар Сунцев (Финляндия) – 188,05
14. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 185,59
Произвольная программа
1. Маттео Риццо (Италия) – 153,22
2. Александр Селевко (Эстония) – 152,93
3. Арлет Леванди (Эстония) – 151,07
4. Максим Наумов (США) – 148,51
5. Кори Чирчелли (Италия) – 147,57
6. Кирилл Марсак (Украина) – 145,96
7. Генрих Гартунг (Германия) – 141,57
8. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 137,73
9. Лиам Капейкис (США) – 135,86
10. Никита Старостин (Германия) – 129,85
11. Эн Вейлер (Швейцария) – 128,85
12. Макар Сунцев (Финляндия) – 122,83
13. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 121,22...
18. Георгий Рештенко (Чехия) – 117,33
Короткая программа
1. Александр Селевко (Эстония) – 84,74
2. Маттео Риццо (Италия) – 78,23
3. Арлет Леванди (Эстония) – 77,45
4. Лиам Капейкис (США) – 75,88
5. Кирилл Марсак (Украина) – 75,29
6. Генрих Гартунг (Германия) – 75,08
7. Максим Наумов (США) – 74,53
8. Георгий Рештенко (Чехия) – 74,03
9. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 67,96
10. Макар Сунцев (Финляндия) – 65,22
11. Кори Чирчелли (Италия) – 64,84
12. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 64,37...
16. Эн Вейлер (Швейцария) – 62,08...
18. Никита Старостин (Германия) – 61,07