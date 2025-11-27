Ирина Роднина: «Пока я не вижу серьезных конкурентов у Степановой и Букина в России»

Роднина: я не вижу серьезных конкурентов у Степановой и Букина в России.

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина считает, что у Александры Степановой и Ивана Букина нет серьезной конкуренции в российских танцах на льду.

Ранее 30-летняя Степанова и 32-летний Букин заявили , что планируют выступать как минимум до 2030-го. Они четырехкратные чемпионы России и пятикратные призеры чемпионатов Европы.

«Это танцы на льду, им не надо прыгать четверные. Посмотрите на их соперников в танцах в мире, кто и как катается, какой возраст у них. Я не могу сказать, можно ли в 36 лет бороться за медали Олимпийских игр в танцах на льду. Но результаты у Степановой и Букина есть, желание у них есть. Если есть желание, очень многое можно решить, высокие задачи. Пока я не вижу серьезных конкурентов у этой пары в нашей стране», – сказала Роднина.