Светлана Журова: «С микродозами, которые были у Валиевой, обычно спортсменов в других странах если отстраняют, то очень ненадолго. Так как практика есть, здесь не получилось подловить»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«С теми микродозами, которые были найдены у Камилы в крови, обычно спортсменов в других странах если и отстраняют, то очень ненадолго, до разбирательства, а потом допускают.

Когда серьезная доза, других вариантов нет. Для CAS было бы странно, что одних наказывают, других не наказывают. Так как у них практика есть такая, то здесь не очень получилось подловить.

Очень сложно влезть в голову человеку, особенно такой хрупкой девчонке, но я надеюсь, что у нее характер боевой, она уже олимпийская чемпионка и должна собраться.

Это будет непросто, потому что все видели ее слезы, как она переживает, такое давление, это уже отдельная моральная составляющая.

Вот просто интересно, что эти люди, которые раздули скандал, будут говорить. Мы же понимаем, что это дальше продолжится, Камиле еще до 17-го числа надо продержаться», – сказала Журова.

«Ей надо положить беруши в уши, потому что я представляю, что будет иностранная пресса выкрикивать. Ну или нашим журналистам нужно рядом стоять и пытаться на них десять масок надеть, чтобы они не болтали лишнего.

Пусть все вопросы ей зададут после того, как закончится Олимпиада, до того момента считаю, задавать их неэтично, потому что юридические моменты сейчас не должны ее касаться», – добавила Журова.

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