Ирина Винер о решении по Валиевой: «Я рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась»

Теги сборная России допинг Ирина Винер Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022.

«Я рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась.

Видимо, после прошлого скандала они не стали дальше раздувать и приняли правильное, взвешенное решение. Я очень счастлива за девочку, тренеров и всю нашу страну», – сказала Винер.

Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде – суд отклонил апелляции МОК и WADA! Онлайн. Live

Судьи, которые допустили Валиеву до личного турнира 👏 Кто они?

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные