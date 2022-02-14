Ирина Винер о решении по Валиевой: «Я рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась»

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер высказалась о решении Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022.

«Я рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась.

Видимо, после прошлого скандала они не стали дальше раздувать и приняли правильное, взвешенное решение. Я очень счастлива за девочку, тренеров и всю нашу страну», – сказала Винер.

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