Александр Горшков: «Главное, что Валиева допущена. Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем»

Теги сборная России Олимпийская сборная России ФФКР Александр Горшков CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022.

«Единственное, что тут можно сказать – здравый смысл и справедливость восторжествовали.

Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем. Главное, что она допущена», – сказал Горшков.

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