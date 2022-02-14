Александр Горшков: «Главное, что Валиева допущена. Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022.
«Единственное, что тут можно сказать – здравый смысл и справедливость восторжествовали.
Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем. Главное, что она допущена», – сказал Горшков.
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