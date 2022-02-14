Александр Горшков: «Главное, что Валиева допущена. Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022.

«Единственное, что тут можно сказать – здравый смысл и справедливость восторжествовали.

Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем. Главное, что она допущена», – сказал Горшков.

Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде – суд отклонил апелляции МОК и WADA! Онлайн. Live

Судьи, которые допустили Валиеву до личного турнира 👏 Кто они?

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы