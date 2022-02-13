WADA проведет расследование в отношении окружения фигуристки Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет расследование по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В частности, WADA намерено проверить окружение спортсменки. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с соответствующим запросом в антидопинговую службу.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. 

Сегодня выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начнет заседание по данному делу. По его итогам решится, сможет ли фигуристка продолжить участие в Играх.

Валиева все-таки готовится к личному турниру Олимпиады: катает под присмотром Тутберидзе, у нее уже есть стартовый номер

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