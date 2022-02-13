WADA о Валиевой: «Когда в дело вовлечен несовершеннолетний, Всемирный антидопинговый кодекс требует провести расследование в отношении окружения»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило необходимость проверки окружения российской фигуристки в ситуации с ее положительной допинг-пробой.

Во время в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Сегодня выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начнет заседание по данному делу. По его итогам решится, сможет ли фигуристка продолжить участие в Играх.

«Когда в дело вовлечен несовершеннолетний, Всемирный антидопинговый кодекс требует провести расследование в отношении окружения спортсмена.

уже указало, что начало данный процесс. Мы также попросим наш независимый отдел разведки и расследований изучить это», – сообщили в WADA.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – в воскресенье, решение – в понедельник. Онлайн. Live