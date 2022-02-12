ISU подал апелляцию в CAS на решение снять временное отстранение с Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Международного союза конькобежцев (ISU) на решение снять временное отстранение с российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что аналогичную апелляцию подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

После командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где сборная России выиграла золото, стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, но на следующий день отменило решение.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля.

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live