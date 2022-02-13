Геркус о Валиевой: «Если забанят, это самоубийство руководства фигурного катания. Их задача – сберечь олимпийский дух, а не превращать праздник в казнь»

Теги допинг МОК ISU WADA Олимпиада-2022 Илья Геркус Камила Валиева контент Футбол

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

«Простые, но в тоже время великие слова» написала журналистка Washington Post.

Она намного лучше выразила мои чувства. Если антидопинговая борьба сжирает таких невероятных, немыслимых спортсменок, как Камила Валиева, то не нужна эта борьба. Надо выходить из нее.

Система сломалась, сломались правила. WADA, и МОК, и ISU превратились в клоунов и стреляют даже не в ногу. Прямо в голову фигурному катанию.

Если забанят Камилу, это самоубийство руководства фигурного катания, олимпийского движения. Их задача была сберечь и приумножить олимпийский дух, дух праздника. А не превращать праздник в казнь», – написал Геркус.

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