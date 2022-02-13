«Я – Камила. Daily Mail, задавайте вопросы мне!» Тотьмянина поддержала Валиеву после вопроса журналиста о допинге

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина раскритиковала журналиста Daily Mail за вопрос Камиле Валиевой о допинге и поддержала флэшмоб с хэштегами #ЯКамила в инстаграме.

11 февраля, когда спортсменка проходила через микст-зону, журналист спросил, принимала ли она запрещенные препараты.

«Я – Камила. Daily Mail, задавайте вопросы мне! #ЯКамила

В последние дни на нашу чемпионку Камилу Валиеву обрушилось колоссальное давление. После тренировки на нее накинулись с вопросами журналисты.

Максимально бестактно и провокативно повел себя Риат Аль-Саммараи из британской газеты The Daily Mail, который прокричал ей вслед: «Ты чистая?», после чего похвалился своим «достижением» в твиттере, чем вызвал массовое негодование.

Камила постаралась побыстрее уйти, спрятавшись за капюшоном. Давайте не дадим в обиду нашу Камилу Валиеву. Выкладывайте свои фотографии в капюшоне и отмечайте Daily Mail! Пусть они задают вопросы нам!» – написала Тотьмянина в инстаграме.

Главное фото Олимпиады: одинокая Валиева прячется в капюшоне под огнем медиа