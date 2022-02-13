Семененко о возвращении в Россию: «Кондратюк не полетел с нами. Почему? Я не знаю, никто ничего не говорил нам»

Российский фигурист не знает, почему Марк Кондратюк пока не вернулся в Россию после выступления на в Пекине.

– Должен был приехать . Известно ли, почему его не оказалось в самолете?

– Прямо перед вылетом в аэропорт к нам зашли и сказали, что Марк Кондратюк остается тут. Он не полетел с нами. Почему? Я не знаю, никто ничего не говорил нам. Сказали, что так нужно, вот и все, – сказал Семененко.

Также он рассказал о своих эмоциях после возвращения в Россию.

– Какие сейчас эмоции? Вернулись в Россию. Красота!

– Да, праздник закончился. Олимпиада – особое событие для каждого спортсмена. Это событие закончилось.

Сейчас мы в Москве, остался последний перелет. Он будет достаточно сложным. Мы ждали 8 часов в аэропорту, самолет чуть-чуть задержали. Потом 8 часов перелет в сумме. Сейчас остался последний самолет до Питера.

– Какие у вас планы, по чему больше всего скучали в Китае?

– По родным, родственникам, тренерам, которые не приехали на соревнования.

– Сколько вам дадут дней на отдых?

– День-два, наверное, потом на тренировку готовиться к следующим событиям. Отдыхать некогда, чуть-чуть выдохнем пару дней, да и все. Уже совсем скоро чемпионат мира, нужно начинать готовиться, чтобы удивить всех там.

– Как можете оценить свое выступление на Олимпиаде?

– Было очень волнительно, но я справился с эмоциями. Выступил достойно, но мог лучше. Эмоций не осталось, – добавил фигурист.