Илья Авербух: «Ханю не хватило психологической опоры. Не до конца понял историю, почему он отказался от услуг тренера и готовил себя сам»

Хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду поделился мнением о результатах мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2022.

Победу одержал американец . Двукратный олимпийский чемпион занял 4-е место, в произвольной программе он пошел на четверной аксель, но упал.

– Юдзуру и четверной аксель – эта история завершится хорошо?

– Она завершится хорошо, но с другим человеком.

– Сейчас наступила эра Чена?

– Не знаю. Много разговоров про то, что Нэтан не настолько погружен в фигурное катание. Мягко говоря, что он строит карьеру, хочет учиться. Он хотел выиграть эту олимпийскую медаль.

Все время разговоры, что он дальше не собирается продолжать. Но, может быть, это только разговоры, и он найдет мотивацию.

– Это будет потеря для фигурного катания.

– Да. Это великий фигурист.

– Что думаете по поводу Ханю, кроме четверного?

– Я не до конца понял историю, почему он отказался от услуг тренера и готовил себя сам. Мне кажется, ему не хватило психологической опоры.

Это двукратный олимпийский чемпион, человек, которого для фигурного катания невозможно переоценить, фантастически музыкален. Мне он ближе всех. Он совершенен на льду.

– Вы сказали, что Женя Семененко практически идеально откатал, и 8-е место, наверное, потолок. А что можете сказать про Марка? Четыре программы подряд все же имеют значение?

– Я думаю, что Марк подзагнался. И не физически, а эмоционально. У него сложный сезон. Давайте вспомним Оберстдорф. Думали, думали, кого послать, чтобы получить три путевки на , и выбрали Марка. Он блестяще справился, добыв нам три путевки.

Потом был сложный отбор. Он не был фаворитом на чемпионате России, но выиграл его и отобрался. Марк блестяще выступил на чемпионате Европы, стал впервые победителем. Все это в дебютном сезоне, на стрессе.

Потом олимпийская история команды. Умница, собрался и блестяще откатался. Его вклад один из самых больших в это золото. А здесь... Не знаю, может быть, пик уже немного пройден. Но объективно мы понимаем, что это все равно было бы дальше 5-го места, – сказал Авербух.