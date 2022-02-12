Катарина Гербольдт: «Разница в два балла в танцах — это разрыв. Я ожидала от Синициной и Кацалапова большего»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине.
С мировым рекордом победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – вторые, Александра Степанова и Иван Букин – пятые, Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 14-е.
«После короткой программы шансы на золото сохраняются у всех, хотя разница в два балла в танцах — это разрыв. Не то чтобы французы для нас недосягаемы, но это весомо.
Я ожидала от Синициной и Кацалапова большего. Достаточно предсказуемо, что мы уступаем именно французской паре. Однако в прошлом году мы выиграли у них, поэтому нужно просто уверенно откататься.
Мы всегда говорили, что Дэвис и Смолкин — юная пара. Поэтому они приехали на Олимпиаду просто набраться опыта. Они не будут бороться за высокие места.
У Степановой и Букина отрыв от лидеров составляет шесть очков — это очень много.
Но на Олимпиаде может произойти что угодно. Я хочу верить, что у них есть шансы на золото», — сказала Гербольдт.