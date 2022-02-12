Катарина Гербольдт: «Разница в два балла в танцах — это разрыв. Я ожидала от Синициной и Кацалапова большего»

Бывшая российская фигуристка прокомментировала итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине.

С мировым рекордом победили французы и , россияне и – вторые, и – пятые, и – 14-е.

«После короткой программы шансы на золото сохраняются у всех, хотя разница в два балла в танцах — это разрыв. Не то чтобы французы для нас недосягаемы, но это весомо.

Я ожидала от Синициной и Кацалапова большего. Достаточно предсказуемо, что мы уступаем именно французской паре. Однако в прошлом году мы выиграли у них, поэтому нужно просто уверенно откататься.

Мы всегда говорили, что Дэвис и Смолкин — юная пара. Поэтому они приехали на Олимпиаду просто набраться опыта. Они не будут бороться за высокие места.

У Степановой и Букина отрыв от лидеров составляет шесть очков — это очень много.

Но на может произойти что угодно. Я хочу верить, что у них есть шансы на золото», — сказала Гербольдт.