Наталья Бестемьянова: «Синицина и Кацалапов выступили очень достойно. Есть ли у меня уверенность в золоте? Нет, уверенности у меня нет»

Олимпийская чемпионка прокомментировала итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине.

С мировым рекордом победили французы и , россияне и – вторые, и – пятые.

«Мне очень понравилось, как катались Степанова и Букин. Я очень за них болела. Если бы судьи были чуть благосклоннее, ребята бы могли обойти второй американский дуэт.

Вика с Никитой выступили тоже очень достойно. На мой взгляд, показали свой лучший прокат в этом сезоне.

Есть ли у меня уверенность в золоте? Нет, уверенности у меня нет. Давайте дождемся произвольной программы», – сказала Бестемьянова.