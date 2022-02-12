Наталья Бестемьянова: «Синицина и Кацалапов выступили очень достойно. Есть ли у меня уверенность в золоте? Нет, уверенности у меня нет»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине.
С мировым рекордом победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – вторые, Александра Степанова и Иван Букин – пятые.
«Мне очень понравилось, как катались Степанова и Букин. Я очень за них болела. Если бы судьи были чуть благосклоннее, ребята бы могли обойти второй американский дуэт.
Вика с Никитой выступили тоже очень достойно. На мой взгляд, показали свой лучший прокат в этом сезоне.
Есть ли у меня уверенность в золоте? Нет, уверенности у меня нет. Давайте дождемся произвольной программы», – сказала Бестемьянова.