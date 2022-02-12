Татьяна Навка: «С французами можно бороться. У Синициной и Кацалапова лучший произвольный танец»

Олимпийская чемпионка прокомментировала итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине.

С мировым рекордом победили французы и , россияне и – вторые, и – пятые, и – 14-е.

«Выступление наших фигуристов оцениваю превосходно. Все три пары выполнили лучшие свои прокаты, что было особенно важно в столь накаленной обстановке. Было важно показать, на что они способны, несмотря на все обстоятельства.

Вика с Никитой достойны бороться с французами, быть совсем рядом с ними. У них невероятно красивый и душевный произвольный танец, с которым есть все шансы побороться за золото.

Желаю им огромной уверенности в себе, сделать то, к чему они шли все эти годы. И пусть чувствуют, что за них болеет вся страна, а также множество людей по всему миру.

Считаю, с французами можно бороться. У Вики и Никиты лучший произвольный танец», – сказала Навка.