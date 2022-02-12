Татьяна Тарасова: «Французская пара была великолепна. Но в произвольном танце у Синициной и Кацалапова есть все шансы»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине. 

С мировым рекордом победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – вторые. 

«В произвольной у Кацалапова и Синициной есть все шансы. У них прекрасная программа.

Пара Букина и Степановой здорово себя показала, им маловато поставили (5-е место).

Французская пара, конечно, была великолепна. Как будто один человек катается. Но повторюсь, все шансы у нашей первой пары в произвольной программе есть», — сказала Тарасова. 

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