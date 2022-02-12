Результаты ритм-танца в фигурном катании на Олимпиаде-2022: Пападакис и Сизерон победили, Синицина и Кацалапов – 2-е

Теги сборная России результаты Олимпийская сборная России танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая Олимпиада-2022 сборная Германии сборная Великобритании сборная Чехии сборная Италии сборная Финляндии сборная Украины Поль Пуарье Эван Бейтс Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Мэдисон Чок сборная Испании сборная Литвы Пайпер Гиллес Юлия Турккила Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Александра Назарова Максим Никитин Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Марко Фабри Адрия Диас Георгий Ревия Шарлен Гиньяр сборная Грузии Тим Колето Ван Шиюэ Лоуренс Фурнье Бодри Николай Соренсен Оливия Смарт сборная Польши Наталья Калишек Максим Сподырев сборная Армении Маттиас Верслуйс Марджори Лажо Захари Лага Ван Шие Лю Синьюй Катарина Мюллер Тим Дик Лайла Фир Льюис Гибсон Мисато Комацубара Мария Казакова Тина Гарабедян Симон Прю-Сенекаль Диана Дэвис Глеб Смолкин Паулина Раманаускайте Натали Ташлерова Филип Ташлер Дейвидас Кизала Фигурное катание

На Олимпийских играх в Пекине танцоры на льду представили ритм-танцы. После первого дня соревнований лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,83 – мировой рекорд 

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,85

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 87,13

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,14

5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,09

6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,52

7. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 82,68

8. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,54

9. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,70

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,45

11. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 74,58

12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 73,41

13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 72,59

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 71,66

15. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,32

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные