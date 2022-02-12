Результаты ритм-танца в фигурном катании на Олимпиаде-2022: Пападакис и Сизерон победили, Синицина и Кацалапов – 2-е

На Олимпийских играх в Пекине танцоры на льду представили ритм-танцы. После первого дня соревнований лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,83 – мировой рекорд
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,85
3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 87,13
4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,14
5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,09
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,52
7. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 82,68
8. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,54
9. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,70
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,45
11. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 74,58
12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 73,41
13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 72,59
14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 71,66
15. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,32