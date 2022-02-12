Результаты ритм-танца в фигурном катании на Олимпиаде-2022: Пападакис и Сизерон победили, Синицина и Кацалапов – 2-е

На Олимпийских играх в Пекине танцоры на льду представили ритм-танцы. После первого дня соревнований лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,83 – мировой рекорд

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,85

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 87,13

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,14

5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,09

6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,52

7. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 82,68

8. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,54

9. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,70

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,45

11. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 74,58

12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 73,41

13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 72,59

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 71,66

15. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,32