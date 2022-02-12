Дэвис и Смолкин об учебе в астраханском вузе: «Мы действительно там учимся, потому что институт сотрудничает с «Самбо-70». Дистанционно все сдаем»

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали об учебе в Астраханском государственном техническом университете (АГТУ).

– После чемпионата Европы стала мемом ваша учеба в Астраханском институте рыбного хозяйства. Вы действительно там учитесь, успеваете летать?

– Да, мы действительно там учимся, потому что институт сотрудничает с «Самбо-70». Большое количество спортсменов школы имеют прямое отношение к этому вузу. Все на дистанционном обучении, с этим проблем нет, в любом вузе в принципе можно так учиться. Поскольку «Самбо-70» сотрудничает именно с этим вузом, нам идут на какие-то уступки, на время Олимпиады дают сконцентрироваться на ней. Но потом дистанционно все сдаем.

– Прилетать сдавать придется?

– Пока таких разговоров нет, если надо будет – значит, надо. Но пока все дистанционно решается, к счастью, как и во многих вузах, наверное.

– В рыболовство переходить не собираетесь?

– Таких мыслей пока не было, – сказали фигуристы.

Дэвис и Смолкин учатся на очном отделении на первом курсе Астраханского государственного технического университета