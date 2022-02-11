Фрэйзер о ситуации с Валиевой: «Мы особо не можем ничего говорить. Ответственные за этот вопрос люди разберутся»

Американский фигурист высказался о ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки , о котором стало известно во время Олимпиады в Пекине.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

«Мы не можем сейчас думать обо всем этом. Мы фокусируемся на себе и доверяем системе, которая должна подчиняться правилам, установленным комитетами.

Знаю, что могу говорить за всю сборную США – мы знаем, как играть по правилам. Мы фокусируемся на себе, мы хорошо обучены и знаем, что можно и нельзя делать на этих соревнованиях. Так что мы особо не можем ничего говорить. Ответственные за этот вопрос люди разберутся», – сказал Фрэйзер.