Покровская о положительной допинг-пробе Валиевой: «Знаю, что Тутберидзе – умный тренер, она не позволит принимать никакие медикаменты»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки , о котором стало известно во время в Пекине.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

«Эта девочка – необыкновенная спортсменка прежде всего, такой цветочек эта Камила, и я не верю во все это. Я знаю, что – умный тренер, она не позволит принимать никакие медикаменты.

Многие желают, чтобы у нее ничего не получилось, это такая мощная психологическая атака, накат на нашу русскую команду и спортсменов. Мы с ними, мы болеем за них, они прекрасны, и их тренеры большие молодцы.

По несколько раз просматриваю программы, все здорово, желаю нормально выйти из этой ситуации. И чтобы наша девочка не брала себе все это в голову. Это политика, спорт уже не существует вне политики. Ничего – мы сильные, мы выдержим, желаю всем тренерам быть рядом с девочками. Держитесь, дорогие наши», – сказала Покровская.

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