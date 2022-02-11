Журова о Шветском: «Не понимаю, как отстраненный доктор может работать с фигуристками. Если он не в штате – тогда это совсем другой расклад»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что с фигуристками группы Этери Тутберидзе работает врач Филипп Шветский.
Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая в декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.
– Медицинским консультантом в группе Тутберидзе был некий Филипп Шветский. Вам знакомо это имя?
– Нет.
– В 2007 году шесть российских гребцов были дисквалифицированы за допинг. Филипп Шветский взял вину на себя и признался, что вводил препараты спортсменам. Как человек после истории с допингом был допущен к работе со спортсменами, в частности с несовершеннолетними фигуристками?
– Я не знаю, является ли он официальным доктором. Я не понимаю, как отстраненный доктор может работать с фигуристками в системе ФМБА. Он получает за это зарплату? Если он не в штате – тогда это совсем другой расклад. Если это так, то надо смотреть какое отстранение он получил.
– Приведу официальное заявление Минспорта: Россия подтверждает свою приверженность принципам нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил, в стране создана эффективная и открытая система антидопингового контроля. Где же в этой истории нулевая терпимость к допингу?
– Я не знакома с документами. Работает ли он официально или просто на общественных началах. Единственное, что я могу сказать: со сборной России не могут работать никакие консультанты, кроме членов ФМБА. Для меня неприемлемо, если спортсмены и тренерские штабы позволяют себе работать сторонним специалистам.
Никто кроме работников ФМБА не имеет права подвергать риску спортсменов, особенно перед Олимпиадой. Это проблема тех, кто нанимал этого стороннего консультанта. Не приемлю других людей, кроме официальных врачей сборной, – сказала Журова.
Что за человек в шарфе оказался рядом с Валиевой, когда она получала рекордные оценки?
Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live