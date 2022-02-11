Журова о Шветском: «Не понимаю, как отстраненный доктор может работать с фигуристками. Если он не в штате – тогда это совсем другой расклад»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что с фигуристками группы Этери Тутберидзе работает врач Филипп Шветский.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба российской фигуристки , взятая в декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

– Медицинским консультантом в группе Тутберидзе был некий Филипп Шветский. Вам знакомо это имя?

– Нет.

– В 2007 году шесть российских гребцов были дисквалифицированы за допинг. Филипп Шветский взял вину на себя и признался, что вводил препараты спортсменам. Как человек после истории с допингом был допущен к работе со спортсменами, в частности с несовершеннолетними фигуристками?

– Я не знаю, является ли он официальным доктором. Я не понимаю, как отстраненный доктор может работать с фигуристками в системе ФМБА. Он получает за это зарплату? Если он не в штате – тогда это совсем другой расклад. Если это так, то надо смотреть какое отстранение он получил.

– Приведу официальное заявление Минспорта: Россия подтверждает свою приверженность принципам нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил, в стране создана эффективная и открытая система антидопингового контроля. Где же в этой истории нулевая терпимость к допингу?

– Я не знакома с документами. Работает ли он официально или просто на общественных началах. Единственное, что я могу сказать: со сборной России не могут работать никакие консультанты, кроме членов ФМБА. Для меня неприемлемо, если спортсмены и тренерские штабы позволяют себе работать сторонним специалистам.

Никто кроме работников ФМБА не имеет права подвергать риску спортсменов, особенно перед . Это проблема тех, кто нанимал этого стороннего консультанта. Не приемлю других людей, кроме официальных врачей сборной, – сказала Журова.

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