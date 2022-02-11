Губерниев о вопросе британского журналиста Валиевой про допинг: «Нечего удивляться. У них министр иностранных дел думает, что Воронеж и Ростов – территория Украины»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о вопросе британского журналиста на Олимпиаде-2022.

Сегодня утром, когда спортсменка проходила через микст-зону, журналист издания Daily Mail задал ей вопрос, принимала ли она допинг. Валиева не ответила. Тренеров и представителей команды рядом с ней не было.

«Нужно делать максимум, бороться, объяснять. Нужно защищать Валиеву. А потом уже выяснять, что произошло и как так получилось.

Британский журналист гордится своим вопросом Валиевой? У них министр иностранных дел думает, что Воронеж и Ростов — это территория Украины.

Поэтому нечего удивляться, что их корреспондент радуется вопросу ребенку про допинг. Пусть будет на его совести», – сказал Губерниев.

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