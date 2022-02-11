Исполнительный директор НОК Канады: «У нас те же вопросы по командному турниру, что и у остальных. Важно, чтобы была сохранена справедливость»

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Исполнительный директор Национального олимпийского комитета (НОК) Канады Эрик Майлз прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. 

Валиева в составе сборной России завоевала золото командного турнира Олимпиады-2022, канадцы были четвертыми. Позже выяснилось, что допинг-проба фигуристки, взятая во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

«У нас те же вопросы по командному турниру, что и у всех остальных. Важно, чтобы была сохранена справедливость, а целостность спорта была защищена.

Мы надеемся, что дело быстро разрешится, а медалисты получат заслуженные награды здесь, в Пекине», – приводит слова Майлза журналист Дэвин Эру в своем твиттере. 

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