Ирина Роднина: «Я не считаю, что резко высказалась о Валиевой. Я сказала: если был допинг, то это удар для нас»

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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила. что не считает резким свое высказывание о ситуации фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. 

«Я не считаю, что я резко высказалась. Я сказала: если это так и был допинг, то это удар для нас.

Мы на протяжении 7 лет отмываемся без конца, и спортсмены, и Федерация, и Олимпийский комитет, и страна, и весь народ», – сказала Роднина. 

Также бывшая спортсменка отметила, что не считает произошедшее с Валиевой провокацией. 

«Я не думаю, что это провокация. Это та маленькая зацепка, придирка, чтобы вокруг раскрутилось всё остальное», – добавила она. 

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Ирина Роднина: «Если подтвердили допинг, то не будем говорить, какая Валиева спортсменка. В данной ситуации она – нарушитель всех законов России»

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