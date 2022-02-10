Бузова – Валиевой: «Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой»

Популярная исполнительница Ольга Бузова поддержала российскую фигуристку у после скандала на Олимпийских играх в Пекине.

Россия выиграла золото командного турнира Олимпиады, однако Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения, ссылаясь на срочные юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU).

В среду портал Inside the Games опубликовал новость, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой.

«Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звездочка!

Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошую злость, чтобы были силы продолжать борьбу!

Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что еще возмутительнее – о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума.

Я верю, искренне верю, что все будет хорошо!» – написала Бузова.

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