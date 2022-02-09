Ирина Роднина: «Если подтвердили допинг, то не будем говорить, какая Валиева спортсменка. В данной ситуации она – нарушитель всех законов России»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала новость о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Это больно, если это правда. Ранее сегодня не уточняли пол, так как это не совсем в правилах. Очень обидно. Это удар в спину.

Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева – нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, но пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года.

Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так», – сказала Роднина.

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