Валиева пошла на четыре четверных и тройной аксель в прогоне произвольной на тренировке в Пекине-2022

Российские фигуристки провели тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

в прогоне произвольной программы упала с четверного сальхова, затем чисто исполнила тройной аксель, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, сольный тройной риттбергер. Далее упала с четверного тулупа, в конце чисто прыгнула каскады четверной тулуп – ойлер – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп.

Накануне появилась информация, что из-за положительной пробы Валиевой, взятой в декабре, перенесли церемонию награждения командного турнира Олимпиады-2022. Вчера Валиева пропускала тренировку.