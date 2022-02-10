Глава пресс-службы МОК о пробе Валиевой: «У нас возникла ситуация, для которой нужна консультация. Что касается слухов о допинге – это спекуляции»

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс высказался об информации о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, из-за которого перенесли медальную церемонию командного турнира Олимпиады-2022.

«Я не буду комментировать все слухи, которые были вчера, и которые еще будут появляться. У нас возникла ситуация, для которой нужна консультация. Что касается слухов о допинге – это спекуляции.

К тому же, хочу сказать, что за тестирование на отвечают ITA и . Больше ничего не могу сказать, к сожалению», – сказал Адамс на брифинге МОК.

Похоже, допинг у Камилы Валиевой – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн. Live

Триметазидин – что это за препарат, для чего нужен и улучшает ли результаты? Объясняет спортивный врач

Здесь можно оставлять слова поддержки для Камилы Валиевой. Пишите!