Сегодня МОК примет решение по Камиле Валиевой и медали России в командном турнире фигуристов

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Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

Накануне стало известно, что проба Валиевой, сданная в декабре прошлого года, оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин.

Как сообщил журналист Джеки Вонг, брифинг запланирован на 11:00 по пекинском времени (6:00 по московскому). На нем также примут решение относительно медали сборной России в командном турнире.

Валиева помогла команде завоевать золото Олимпиады-2022, однако церемонию вручения наград отложили из-за ситуации с ее допинг-тестом.

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Здесь можно оставлять слова поддержки для Камилы Валиевой. Пишите!

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