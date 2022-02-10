Сегодня МОК примет решение по Камиле Валиевой и медали России в командном турнире фигуристов

Сегодня Международный олимпийский комитет ( ) примет решение по ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки .

Накануне стало известно, что проба Валиевой, сданная в декабре прошлого года, оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин.

Как сообщил журналист Джеки Вонг, брифинг запланирован на 11:00 по пекинском времени (6:00 по московскому). На нем также примут решение относительно медали сборной России в командном турнире.

Валиева помогла команде завоевать золото Олимпиады-2022, однако церемонию вручения наград отложили из-за ситуации с ее допинг-тестом.

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