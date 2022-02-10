Пресс-атташе Федерации фигурного катания России ( ) Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка не отстранена от личного турнира на Олимпиаде-2022.

Накануне появилась информация, что из-за положительной пробы Валиевой, взятой в декабре, перенесли церемонию награждения командного турнира Олимпиады-2022.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК).

Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться , – сказала Ермолина.

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